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Главная Харьков В Харькове шесть дронов РФ попали по Холодногорскому району

В Харькове шесть дронов РФ попали по Холодногорскому району

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Дата публикации 7 июля 2025 11:19
В Холодногорском районе Харькова зафиксировано 6 ударов
Спасатель ГСЧС деблокирует квартиру. Фото: ГСЧС Украины

Утром в понедельник, 7 июля, Харьков снова оказался под вражеским ударом. Зафиксировано шесть попаданий в Холодногорском районе города.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

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Ударам подверглись гражданские объекты — повреждены здания, часть из них загорелась. На местах "прилетов" работают спасатели, медики и все экстренные службы. Осмотр поврежденных участков продолжается.

По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о 11 раненых, которым оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, еще под завалами одного из зданий может находиться человек. Спасатели ведут поисковую операцию.

В ХОВА призывают жителей не покидать укрытий, поскольку угроза повторных атак остается высокой.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог 7 июля выглядит следующим образом.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове прогремела серия мощных взрывов из-за атаки дронов.

Также в ГСЧС сообщили детали о поисково-спасательных операциях в Харькове из-за атаки России.

Харьков пожар беспилотники дроны війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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