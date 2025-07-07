В Холодногорском районе Харькова зафиксировано 6 ударов

В Харькове шесть дронов РФ попали по Холодногорскому району
Утром в понедельник, 7 июля, Харьков снова оказался под вражеским ударом. Зафиксировано шесть попаданий в Холодногорском районе города.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Россияне атаковали прицельно Холодногорский район Харькова прицельно
Ударам подверглись гражданские объекты — повреждены здания, часть из них загорелась. На местах "прилетов" работают спасатели, медики и все экстренные службы. Осмотр поврежденных участков продолжается.
По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о 11 раненых, которым оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, еще под завалами одного из зданий может находиться человек. Спасатели ведут поисковую операцию.
В ХОВА призывают жителей не покидать укрытий, поскольку угроза повторных атак остается высокой.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог 7 июля выглядит следующим образом.
Напомним, в Харькове прогремела серия мощных взрывов из-за атаки дронов.
Также в ГСЧС сообщили детали о поисково-спасательных операциях в Харькове из-за атаки России.
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