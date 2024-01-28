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В Харькове "символом несокрушимости" для института метрологии стала бабочка, выжившая под обстрелом

28 января 2024 17:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове "символом несокрушимости" для института метрологии стала бабочка, выжившая под обстрелом
Фигурка бабочки, которая стала "символом несокрушимости". Фото: Суспільне Харків
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В центре Харькова 31 декабря недалеко от института метрологии попал вражеский беспилотник Shahed. В результате взрывной волны в здании выбило окна, повредило фасад и внутреннюю отделку. Во время восстановления здания одну из букв на вывеске "Метрология" на фасаде заведения прикрепили фигурку бабочки.

Почему он стал "символом несокрушимости" для института объяснил исполняющий обязанности генерального директора Национального научного центра "Институт метрологии" Владимир Скляров.

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Бабочка — символ несокрушимости

"31 декабря наша сотрудница нашла живую бабочку, она вытащила ее из-под завалов нашего здания. Мы забрали эту бабочку, посадили на кактус, кормили ее, поели сладкой водой. Теперь это наш символ несокрушимости", — говорит Скляров.

Он рассказал, что также было решено запечатлеть его на названии заведения — на букве "Я" закрепили фигурку бабочки.

бабочка
Бабочка, ставшая символом Института метрологии. Фото: Общественное Харьков
бабочка
Вывеска над входом в Институт метрологии. Фото: Общественное Харьков

Институт удалось восстановить

Через месяц в институте частично восстановили фасад, а также установили над входом в здание новые часы.

"Меньше чем через месяц после попадания мы установили новые часы, они такие же. Теперь проходя по Мироносицкой улице, люди могут сверяться с самыми точными часами в Украине", — рассказал Владимир Скляров.

Он добавил, что эти часы являются эталоном украинского времени. Сотрудники института ежедневно передают из него данные в Международное бюро мер и весов.

Ранее мы сообщали, что в России застрелился инженер завода Алмаз-Атей. Это произошло после того, как во время обстрела Харькова российская ракета прилетела в дом его бабушки.

Напомним, что 27 января в Харькове в больнице скончалась 13-летняя девочка. Она получила ранения в результате обстрела российскими захватчиками села Малый Бурлук 17 января. Россияне нанесли удар по населенному пункту, применив авиационную бомбу.

война
Харьков
Украина
обстрелы
институт
символы

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