У Харкові "символом незламності" для інституту метрології став метелик, який вижив під обстрілом

Фігурка метелика, який став "символом незламності". Фото: Суспільне Харків

В центрі Харкова 31 грудня неподалік інституту метрології влучив ворожий безпілотник Shahed. Внаслідок вибухової хвилі в будівлі вибило вікна, пошкодило фасад та внутрішнє оздоблення. Під час відновлення будівлі одну з літер на вивісці "Метрологія" на фасаду закладу прикріпили фігурку метелика.

Чому він став "символом незламності" для інституту пояснив виконуючий обов'язки генерального директора Національного наукового центру "Інститут метрології" Володимир Скляров.

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Метелик — символ незламності

"31 грудня наша співробітниця знайшла живого метелика, вона витягла його з-під завалів нашої будівлі. Ми забрали цього метелика, посадили на кактус, годували його, поїли солодкою водою. Тепер це наш символ незламності", — каже Скляров.

Він розповів, що також було вирішено його закарбувати на назві закладу — на літері "Я" закріпили фігурку метелика.

Метелик, який став символом Інституту метрології. Фото: Суспільне Харків

Вивіска над входом до Інституту у метрології. Фото: Суспільне Харків

Інститут вдалося відновити

За місяць в інституті частково відновили фасад, а також встановили над входом до будівлі новий годинник.

"Менше ніж за місяць після влучання ми встановили новий годинник, він такий самий. Тепер проходячи Мироносицькою вулицею, люди можуть звірятися з найточнішим годинником в Україні", — розказав Володимир Скляров.

Він додав, що цей годинник є еталоном українського часу. Співробітники інституту щодня передають з нього дані до Міжнародного бюро мір та ваг.

Раніше ми повідомляли, що у Росії застрелився інженер заводу "Алмаз-Атей". Це сталося після того, як під час обстрілу Харкова російська ракета прилетіла до будинку його бабусі.

Нагадуємо, що 27 січня в Харкові у лікарні померла 13-річна дівчинка. Вона зазнала поранень внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Малий Бурлук 17 січня. Росіяни завдали удару по населеному пункту, застосувавши авіаційну бомбу.