В Харькове судили работника ТЭЦ, который передавал координаты ВСУ

Иллюстративное фото: depositphotos

В Харькове судили слесаря местной теплоэлектростанции. Он передавал российским оккупантам координаты мобильно-огневых групп.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В феврале 2025 года слесарь Харьковской ТЭЦ в Telegram получил задание передать информацию о мобильных огневых группах, которые защищают объект критической инфраструктуры.

Так, 13 февраля утром он сфотографировал на телефон местонахождение защитников и переслал фото россиянам. А уже 14 февраля на рабочем месте он нанес отметки на Google Maps, добавил объяснения и передал информацию врагу через Telegram.

Во время обысков, которые провели правоохранители в его квартире 2 апреля, были найдены и изъяты боеприпасы. Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в несанкционированном распространении информации о ВСУ в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также он должен заплатить 1 782 гривны за судебно-баллистическую экспертизу. А изъятые боеприпасы передадут на нужды ВСУ.

Напомним, в Харькове судили предпринимателя из-за смерти работника в его помещении.

Также мы писали, что в Харькове мужчина устроил подпольное казино в магазине и организовал незаконную продажу алкоголя.