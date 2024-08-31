Обстрел Харькова 30 августа - Игорь Терехов рассказал о погибших

Изуродованные обстрелом автомобили. Фото: Telegram Олега Синегубова

Российские захватчики в пятницу, 30 августа, нанесли жестокий ракетный удар по Харькову. В результате попадания ракет по гражданским объектам, в том числе рядом с детской площадкой, погибли шесть человек, восемьдесят получили ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Удар врага по Харькову

По словам Терехова, оккупанты нанесли мощный удар по Харькову, в результате чего погибли шесть человек. Городской голова добавил, что среди погибших есть девочка 14-ти лет, погибшая вблизи детской площадки.

Также среди погибших мужчина 74 лет, девушка 18 лет, женщина 73 лет, мужчина 49 лет и женщина, деблокированная последней, данные устанавливаются.

Кроме того, Терехов сообщил о 80 раненых, среди которых 22 детей. Самым молодым из них стал десятимесячный младенец.

"Сочувствую всем, кто потерял своих родных и близких. Сегодня в Харькове объявлен траур", — написал Терехов.

Также в результате ракетной атаки были повреждены 82 многоквартирных дома, 11 частных домов, три админздания, два учебных заведения, 47 торговых заведений, 57 автомобилей, два складских помещения, 10 гаражей, одно помещение предприятия.