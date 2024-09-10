В Харькове женщина погибла в результате наезда автомобиля

В Харькове произошла смертельная авария — водитель наехал на пешехода
В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области во вторник, 10 сентября.
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Сообщение об аварии в районе перекрестка улиц Борткевича и Шевченко поступило в полицию ранним утром 10 сентября в 7:17.
"В результате ДТП 38-летняя пострадавшая получила множественные травмы и скончалась в больнице", — сообщили в полиции.
Следователи начали досудебное расследование по нарушению правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет пребывания за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
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