В Харькове женщина погибла в результате наезда автомобиля

Полиция находится на месте ДТП. Фото: Национальная полиция

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области во вторник, 10 сентября.

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Сообщение об аварии в районе перекрестка улиц Борткевича и Шевченко поступило в полицию ранним утром 10 сентября в 7:17.

"В результате ДТП 38-летняя пострадавшая получила множественные травмы и скончалась в больнице", — сообщили в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по нарушению правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет пребывания за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Авто ВАЗ-2101 на месте ДТП. Фото: Национальная полиция

Кепка на месте происшествия. Фото: Национальная полиция