В Харькове осудили брата и сестру за сотрудничество с Россией на 15 лет

Задержанные приспешники РФ. Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали достаточную доказательную базу по деятельности брата и сестры из Харькова, работавших на российские спецслужбы. Они предстали перед судом.

Об этом сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Как установили следователи, двое местных жителей Харькова, которые являются родственниками друг другу, в 2023 году начали работать на российский генштаб вооруженных сил, или ГРУ.

Российский агент приказал им следить за маршрутами и графиком движения железнодорожных эшелонов Сил обороны, в частности они должны были отслеживать места временных остановок и где разгружают военную технику и боеприпасы. Кроме того, они искали пункты базирования ВСУ в районах Балаклеи и Изюма.

"Разведывательную информацию враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по стратегически важной инфраструктуре Укрзализныци, а также для планирования диверсий", — пояснил представитель СБУ.

Сотруднику службы безопасности удалось разоблачить заранее двух коллаборантов и передать следствию. Интересно, что коллаборанты нашли "работу" через Telegram — российские агенты нашли их через антиукраинские сообщения, которые брат и сестра делали в прокремлевских Telegram-каналах.

У задержанных изъяли телефоны и компьютерную технику, где находились прямые доказательства переписки с российскими агентами.

Судьи приняли решение признать виновными в государственной измене и назначить коллаборантам 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая согласилась на сотрудничество с оккупантами из-за тяжелых семейных обстоятельств. Также в Харькове выбирали меру наказания для мужчины, который бросился с топором на соседа во время ссоры.