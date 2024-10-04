Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові суд покарав брата та сестру, які працювали на російську агентуру arrow

У Харкові суд покарав брата та сестру, які працювали на російську агентуру

4 жовтня 2024 11:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Харкові засудили брата та сестру за співпрацю з Росією на 15 років
Затримані поплічники РФ. Фото: Служба безпеки України
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Працівники Служби безпеки України зібрали достатню доказову базу щодо діяльності брата та сестри з Харкова, які працювали на російські спецслужби. Вони постали перед судом.

Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Читайте також:

Агенти ФСБ вийшли на потенційних колаборантів у Telegram

Як встановили слідчі, двоє місцевих мешканців Харкова, які є родичами одне одному, у 2023 році почали працювати на російський генштаб збройних сил, або ж ГРУ.

Російський агент наказав їм стежити за маршрутами та графіком руху залізничних ешелонів Сил оборони, зокрема вони мали відстежувати місця тимчасових зупинок та де саме розвантажують військову техніку й боєприпаси. Крім того, вони шукали пункти базування ЗСУ у районах Балаклії та Ізюму. 

"Розвідувальну інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі Укрзалізниці, а також для планування диверсій", — пояснив речник СБУ.

Працівнику служби безпеки вдалося викрити завчасно двох колаборантів та передати слідству. Цікаво, що колаборанти знайшли "роботу" через Telegram — російські агенти знайшли їх через антиукраїнські дописи, які брат і сестра робили у прокремлівських Telegram-каналах. 

У затриманих вилучили телефони та комп'ютерну техніку, де були прямі докази листування з російськими агентами. 

Судді ухвалили рішення визнати винними у державній зраді та призначити колаборантам 15 років позбавлення волі з конфіскації майна.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області судили жінку, яка погодилась на співпрацю з окупантами через тяжкі сімейні обставини. Також у Харкові обирали міру покарання для чоловіка, який кинувся із сокирою на сусіда під час сварки. 

СБУ суд Харків ФСБ Колаборант

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:26 Вкрали 3,7 млн грн — в одеській екстренці викрили масштабну корупційну схему

15:23 Відключення світла в Україні — експерт назвав, як довго не буде обмежень

15:09 На Львівщині вбили власників озер у Лопатині — оголошено план перехоплення

14:59 Forbes натякає на можливі відставки в оборонному секторі України — що відомо

14:59 Кабмін скоротив терміни явки українців до ТЦК за повісткою

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:48 В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають

14:43 Енергоатом звільнив топменеджера, якого затримала СБУ на хабарі

14:35 Дрони СБУ уразили нафтобазу у Воронезькій області з 20 резервуарами — джерела

14:23 Україна отримала дані про рахунки своїх громадян за кордоном

14:18 Справа Одеського припортового заводу — досудове розслідування завершили

15:26 Вкрали 3,7 млн грн — в одеській екстренці викрили масштабну корупційну схему

15:23 Відключення світла в Україні — експерт назвав, як довго не буде обмежень

15:09 На Львівщині вбили власників озер у Лопатині — оголошено план перехоплення

14:59 Forbes натякає на можливі відставки в оборонному секторі України — що відомо

14:59 Кабмін скоротив терміни явки українців до ТЦК за повісткою

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:48 В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають

14:43 Енергоатом звільнив топменеджера, якого затримала СБУ на хабарі

14:35 Дрони СБУ уразили нафтобазу у Воронезькій області з 20 резервуарами — джерела

14:23 Україна отримала дані про рахунки своїх громадян за кордоном

14:18 Справа Одеського припортового заводу — досудове розслідування завершили

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

Text

13:09 Юрист пояснив переваги мобілізації чоловіків після 18 років

Text

13:00 Мобілізація в Україні та блокування вступу до ЄС — ефір День.LIVE

Text

11:10 Цілодобові "м'ясні штурми" — військовий описав ситуацію під Куп'янськом

Text

08:00 Ситуація на фронті та візит Марка Рютте в Україну — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2024
Text

21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня