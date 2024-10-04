У Харкові засудили брата та сестру за співпрацю з Росією на 15 років

Затримані поплічники РФ. Фото: Служба безпеки України

Працівники Служби безпеки України зібрали достатню доказову базу щодо діяльності брата та сестри з Харкова, які працювали на російські спецслужби. Вони постали перед судом.

Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Як встановили слідчі, двоє місцевих мешканців Харкова, які є родичами одне одному, у 2023 році почали працювати на російський генштаб збройних сил, або ж ГРУ.

Російський агент наказав їм стежити за маршрутами та графіком руху залізничних ешелонів Сил оборони, зокрема вони мали відстежувати місця тимчасових зупинок та де саме розвантажують військову техніку й боєприпаси. Крім того, вони шукали пункти базування ЗСУ у районах Балаклії та Ізюму.

"Розвідувальну інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі Укрзалізниці, а також для планування диверсій", — пояснив речник СБУ.

Працівнику служби безпеки вдалося викрити завчасно двох колаборантів та передати слідству. Цікаво, що колаборанти знайшли "роботу" через Telegram — російські агенти знайшли їх через антиукраїнські дописи, які брат і сестра робили у прокремлівських Telegram-каналах.

У затриманих вилучили телефони та комп'ютерну техніку, де були прямі докази листування з російськими агентами.

Судді ухвалили рішення визнати винними у державній зраді та призначити колаборантам 15 років позбавлення волі з конфіскації майна.



Нагадаємо, нещодавно у Харківській області судили жінку, яка погодилась на співпрацю з окупантами через тяжкі сімейні обставини. Також у Харкові обирали міру покарання для чоловіка, який кинувся із сокирою на сусіда під час сварки.