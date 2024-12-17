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В Харькове суд осудил предательницу, работавшую на оккупантов

17 декабря 2024 11:48
Виктория Козырь - редактор
Бывшую правоохранительницу из Изюма осудили за госпредательство
Следственные действия. Фото: ГБР
Виктория Козырь - редактор

Ленинский районный суд Харькова вынес приговор бывшей правоохранительницы Харьковской области, которую задержали работники ДБР во время деоккупации Изюма. Она получила от оккупантов "должность" за помощь российским военным быстрее захватить город.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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Следствие установило, что в марте 2022 года она добровольно начала работать на российских захватчиках. Предательница встречала колонны военных РФ в центре Изюма и указывала им местонахождение государственных учреждений, облегчая врагу захвата города.

За свою активную помощь она получила должность следователя в незаконной "народной милиции". Женщина проводила следственные действия по российскому законодательству, патрулировала улицы и местный рынок. Из-за нехватки русской формы, она работала в гражданской одежде с белой повязкой на рукаве.

ДБР коллаборанты Изюм
Следователи дыхают ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Во время увольнения Изюма сотрудники ГБР задержали фигурантку, когда она пыталась бежать в Россию.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 111 ("Государственная измена") и части 7 статьи 111-1 ("Добровольные занятия должности в незаконном правоохранительном органе") Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по делу осуществляла Харьковская областная прокуратура.

Женщина приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и сотрудничество с оккупационными властями.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который отказался от трех повесток.

А в Харькове выбирали наказание для покусавшего полицейского мужчину.

ГБР Харьков правосудие Коллаборант судебные решения

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