Получил повестку в 2022 году, но не служит - решение суда

В Харькове судили мужчину, который уклонялся от службы с 2022
В Харькове судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Он получил повестку еще в 2022 году.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В августе 2022 года военнообязанный получил повестку, но уклонился от мобилизации. Во время суда он признал свою вину и пояснил, что когда ее вручили на блокпосте, он сразу отказался от мобилизации, потому что "никогда не служил в армии".
Сейчас он имеет отсрочку в связи с учебой, а также воспитывает ребенка.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове судили работника копицентра, который по просьбе подделал выписку о воинском учете.
Кроме того, под суд предстал житель, который сдавал данные России о местонахождении ВСУ.
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