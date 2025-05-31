Получил повестку в 2022 году, но не служит - решение суда

Работники ТЦК и мужчина. Иллюстративное фото: Варто-галицькі новини

В Харькове судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Он получил повестку еще в 2022 году.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В августе 2022 года военнообязанный получил повестку, но уклонился от мобилизации. Во время суда он признал свою вину и пояснил, что когда ее вручили на блокпосте, он сразу отказался от мобилизации, потому что "никогда не служил в армии".

Сейчас он имеет отсрочку в связи с учебой, а также воспитывает ребенка.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове судили работника копицентра, который по просьбе подделал выписку о воинском учете.

Кроме того, под суд предстал житель, который сдавал данные России о местонахождении ВСУ.