Отримав повістку у 2022 році, але не служить — рішення суду

Працівники ТЦК та чоловік. Ілюстративне фото: Варто-галицькі новини

У Харкові судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він отримав повістку ще у 2022 році.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У серпні 2022 року військовозобов'язаний отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Під час суду він визнав свою провину та пояснив, що коли її вручили на блокпосту, він одразу відмовився від мобілізації, бо "ніколи не служив в армії".

Наразі він має відстрочку у зв'язку з навчанням, а також виховує дитину.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові судили працівника копіцентру, який на прохання підробив витяг про військовий облік.

Крім того, під суд постав мешканець, який здавав дані Росії про місцеперебування ЗСУ.