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В Харькове судили руководителя предприятия, работавшего на Россию

16 января 2025 14:58
Виктория Козырь - редактор
Фирма из Харькова платила налоги в России во время войны — решение суда
Молоток судьи. Фото: Freppik
Виктория Козырь - редактор

В Харькове судили руководителя предприятия и финансового директора за коллаборационизм. Оказалось, что предприятие, которое занималось производством крышечек, продолжало работать на Россию даже после полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в приговоре Фрунзенского районного суда Харькова, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установило следствие, еще в 2005 году директор харьковской фирмы вместе со знакомым зарегистрировал в российском Белгороде ООО "Росса", которое должно было реализовывать товары украинского производства.

После начала войны сотрудничество между компаниями не прекратилось. В частности, финансовый директор по указанию руководителя продолжала контролировать финансовую деятельность российского предприятия, обеспечивая получение задолженностей, ведение хозяйственной деятельности и уплату налогов в бюджет России.

По материалам дела, в сентябре 2022 года российская компания перечислила на счет "ВК "Росса" 134 миллиона рублей за выполнение контракта, подписанного еще в 2010 году. В то же время фирма, как указано на ее официальном сайте, занимается изготовлением алюминиевых колпачков и искусственных пробок для алкогольных изделий.

Решение суда

Обвиняемые признали в суде свою вину и заключили сделку с прокурором. В рамках этого соглашения они передали для нужд одной из воинских частей два радиоэлектронных средства противодействия дронам Kvertus Ad Chaos. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Напомним, в Харькове в суде рассматривали дело о недостроенных фортификациях — подрядчик взял 10 млн гривен, а работ не выполнил.

Также в суде наказали мужчину, который регулярно избивал свою жену и издевался над ней.

суд Харьков Коллаборант предприятия Россия судебные решения

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