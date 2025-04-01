Суд Харькова назначил суровый приговор мужчине за кражу металлических заборов

Заседания суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Червонозаводской районный суд Харькова вынес приговор в отношении жителя города, который совершал кражу имущества коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". Он похитил металлические ограждения.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый похитил не менее пяти металлических ограждений, которые были установлены возле жилого дома для проведения ремонтных работ. В результате действий преступника коммунальному предприятию был нанесен материальный ущерб на сумму 6 096 гривен.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и пояснил, что украл ограждения с целью их дальнейшей продажи на пункте приема металлолома, а полученные средства тратил на собственные нужды.

Приговор суда

Суд признал ответчика виновным в краже. Кроме того, вина мужчины усиливается тем, что он совершил преступление в условиях военного положения. Поэтому суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Кроме того, ответчик обязан уплатить в государственный бюджет 3 824 гривны, что является оплатой услуг эксперта, привлеченного к делу.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прокуроры в апелляции отстояли приговор коллаборационистке. Известно, что женщина возглавила "управление финансов" во время оккупации Купянска.

Напомним, на Харьковщине состоится судебное заседание по делу бывшего мастера леса, который работал на оккупантов.