Суд Харькова назначил суровый приговор мужчине за кражу металлических заборов

В Харькове судили вора заборов — почему получил суровый приговор
Червонозаводской районный суд Харькова вынес приговор в отношении жителя города, который совершал кражу имущества коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". Он похитил металлические ограждения.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, обвиняемый похитил не менее пяти металлических ограждений, которые были установлены возле жилого дома для проведения ремонтных работ. В результате действий преступника коммунальному предприятию был нанесен материальный ущерб на сумму 6 096 гривен.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и пояснил, что украл ограждения с целью их дальнейшей продажи на пункте приема металлолома, а полученные средства тратил на собственные нужды.
Приговор суда
Суд признал ответчика виновным в краже. Кроме того, вина мужчины усиливается тем, что он совершил преступление в условиях военного положения. Поэтому суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Кроме того, ответчик обязан уплатить в государственный бюджет 3 824 гривны, что является оплатой услуг эксперта, привлеченного к делу.
Ранее мы сообщали, что в Харькове прокуроры в апелляции отстояли приговор коллаборационистке. Известно, что женщина возглавила "управление финансов" во время оккупации Купянска.
Напомним, на Харьковщине состоится судебное заседание по делу бывшего мастера леса, который работал на оккупантов.
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