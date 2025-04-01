Суд Харкова призначив суворий вирок чоловікові за крадіжку металевих парканів

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Червонозаводський районний суд Харкова ухвалив вирок щодо мешканця міста, який чинив крадіжку майна комунального підприємства "Харківські теплові мережі". Він викрав металеві огорожі.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений викрав щонайменше п'ять металевих огорож, які були встановлені біля житлового будинку для проведення ремонтних робіт. Внаслідок дій злочинця комунальному підприємству було завдано матеріальної шкоди на суму 6 096 гривень.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину та пояснив, що вкрав огорожі з метою їх подальшого продажу на пункті прийому металобрухту, а отримані кошти витрачав на власні потреби.

Вирок суду

Суд визнав відповідача винним у крадіжці. Крім того, вина чоловіка посилюється тим, що він скоїв злочин в умовах воєнного стану. Тому суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Крім того, відповідач зобов'язаний сплатити до державного бюджету 3 824 гривні, що є оплатою послуг експерта, залученого до справи.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові прокурори в апеляції відстояли вирок колаборантці. Відомо, що жінка очолила "управління фінансів" під час окупації Купʼянська.

Нагадаємо, на Харківщині відбудеться судове засідання у справі колишнього майстра лісу, який працював на окупантів.