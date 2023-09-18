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В Харькове будут судить мужчину, который бросил гранату в жилом секторе города

18 сентября 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове будут судить мужчину, который бросил гранату в жилом секторе города
Мужчина, который бросил гранату в житоловом секторе Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове будут судить мужчину, который бросил гранату в жилом секторе города. В результате этого фигурант травмировал соседа.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Взрыв гранаты в Харькове

"Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего мужчины по факту ношения, хранения и приобретения боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и по факту законченного покушения на убийство, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 июля этого года в жилом секторе Киевского района Харькова 50-летний мужчина во время ссоры со своим знакомым бросил ему под ноги гранату. Потерпевший быстро побежал, потому остался невредимым. Однако в момент взрыва проходил сосед, получивший ранение. Его госпитализировали в больницу.

Обыск у мужчины, бросившего гранату в Харькове
Обыск у мужчины, бросившего гранату в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Место взрыва гранаты в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 24 июля около 16:20 у дома по улице Героев Труда в Харькове произошел взрыв гранаты. В результате взрыва многочисленные травмы получил 51-летний мужчина.

Также мы писали, что в Харькове взяли под стражу 50-летнего мужчину, бросившего гранату под ноги своему товарищу. Ему сообщили о подозрении.

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