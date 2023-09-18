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У Харкові судитимуть чоловіка, який кинув гранату в житловому секторі міста

18 вересня 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові судитимуть чоловіка, який кинув гранату в житловому секторі міста
Чоловік, який кинув гранату в житоловому секторі Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові будуть судити чоловіка, який кинув гранату в житловому секторі міста. Внаслідок цього фігурант травмував сусіда.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Вибух гранати в Харкові

"Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом носіння, зберігання та придбання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 24 липня цього року в житловому секторі Київського району міста Харкова 50-річний чоловік під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату. Потерпілий швидко побіг, тому залишився неушкодженим. Однак в момент вибуху проходив сусід, який отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Обшук у чоловіка, який кинув гранату в Харкові
Обшук у чоловіка, який кинув гранату в Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Місце вибуху гранати в Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня близько 16:20 біля будинку по вулиці Героїв Праці у Харкові стався вибух гранати. Внаслідок вибуху чисельні травми отримав 51-річний чоловік.

Також ми писали, що у Харкові взяли під варту 50-річного чоловіка, який кинув гранату під ноги своєму товаришу. Йому повідомили про підозру.

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