В Харькове будут судить двух мужчин за сотрудничество с оккупантами
В суд передано дело эксполицианта, который во время оккупации стал главой администрации села в Харьковском районе. Также будут судить жителя Балаклеи, который не только пошел на сотрудничество с врагом, но и агитировал своих коллег.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .
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Стал главой администрации села на Харьковщине
Досудебным расследованием установлено, что экс-хранитель во время оккупации с. Веселое Харьковского района перешло на сторону врага. В марте он согласился на предложение российских представителей и вступил в должность "главы администрации с. Веселое".
"Должностное лицо" выдавало справки местным жителям, которые зарегистрированы в других населенных пунктах, а фактически проживали в с. Веселое Харьковского района, для возможности их передвижения по территории села, а также для прохождения проверки на российских блокпостах", - пишут правоохранители .
Кроме того, он принуждал людей к хозяйственным работам, уборке улиц, разгрузке и выдаче гуманитарной помощи от страны-агрессора.
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего старшего инспектора отдела организационного обеспечения управления "Корпуса оперативно-внезапного действия" ГУНП в Харьковской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Предателя будут судить заочно в Ленинском районном суде г. Харькова.
Возглавил КП и агитировал своих коллег работать на оккупантов
Досудебное расследование установило, что во время оккупации г. Балаклея местный житель возглавил так называемое "КП "Балаклеягаз".
"Однако его "карьера" была номинальной: фейковое предприятие хозяйственной деятельности не проводило. До оккупации мужчина работал на Балаклейском участке Чугуевского ТП АО "Харьковгаз". После "назначения" коллаборант призвал своих коллег работать на российских захватчиков и поддерживать действия государства-агрессора ", - написано в сообщении" .
Правоохранители разоблачили мужчину. Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Коллаборанта будут судить в Киевском районном суде г. Харькова.
Напомним, что это не первый коллаборант из Балаклеи, пытавшийся "строить карьеру" при оккупантах. Так в Харькове будут судить коллаборанта , который во время оккупации города добровольно возглавил созданную врагом так называемую "полицию". Мужчине грозит от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
А также мы писали, что суд принял решение по делу российского военнослужащего , который в марте прошлого года бомбил телебашню в Харькове. Оккупант проведет за решеткой 12 лет.