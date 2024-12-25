В Харькове будут судить мужчину за оправдание агрессии РФ

Обвиняемый мужчина на допросе Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить 36-летнего харьковчанина, оправдывающего и отрицавшего российскую агрессию против Украины. Он публиковал пророссийские сообщения в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Следствие установило, что мужчина, имея антиукраинские взгляды, активно распространял свои мысли в Интернете. После начала полномасштабного вторжения России он оставлял комментарии в Telegram-каналах, где презирал украинских защитников и гражданских.

Он также оправдывал агрессию России, называл украинцев нацистами и заявлял о готовности сжечь свой украинский паспорт после "освобождения" Харькова российскими войсками.

Противоправный характер его высказываний подтвердила судебная лингвистическая экспертиза.

Мужчина находится под стражей, а судебное разбирательство состоится в Дзержинском районном суде Харькова. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, харьковчанина наказали в суде за публикацию пророссийских сообщений в Facebook.

А в Запорожье на скамье подсудимых оказался юноша за поджог принадлежащего военным автомобиля.