В Харькове будут судить мужчину за оправдание агрессии РФ

В Харькове будут судить фаната "русского мира" — чем он занимался
В Харькове будут судить 36-летнего харьковчанина, оправдывающего и отрицавшего российскую агрессию против Украины. Он публиковал пророссийские сообщения в соцсетях.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Харьковчанин восхвалял россиян и презирал украинцев в соцсетях
Следствие установило, что мужчина, имея антиукраинские взгляды, активно распространял свои мысли в Интернете. После начала полномасштабного вторжения России он оставлял комментарии в Telegram-каналах, где презирал украинских защитников и гражданских.
Он также оправдывал агрессию России, называл украинцев нацистами и заявлял о готовности сжечь свой украинский паспорт после "освобождения" Харькова российскими войсками.
Противоправный характер его высказываний подтвердила судебная лингвистическая экспертиза.
Мужчина находится под стражей, а судебное разбирательство состоится в Дзержинском районном суде Харькова. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, харьковчанина наказали в суде за публикацию пророссийских сообщений в Facebook.
А в Запорожье на скамье подсудимых оказался юноша за поджог принадлежащего военным автомобиля.
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