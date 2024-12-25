У Харкові судитимуть чоловіка за виправдовування агресії РФ

Обвинувачений чоловік на допиті. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть 36-річного харків'янина, який виправдовував та заперечував російську агресію проти України. Він публікував проросійські дописи у соцмережах.

Про це повідомила пресслужба Харківська обласна прокуратура.

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Слідство встановило, що чоловік, маючи антиукраїнські погляди, активно поширював свої думки в інтернеті. Після початку повномасштабного вторгнення рф він залишав коментарі у Telegram-каналах, де зневажав українських захисників і цивільних.

Він також виправдовував агресію рф, називав українців нацистами та заявляв про готовність спалити свій український паспорт після "освобождения" Харкова російськими військами.

Протиправний характер його висловлювань підтвердила судова лінгвістична експертиза.

Чоловік наразі перебуває під вартою, а судовий розгляд відбудеться у Дзержинському районному суді Харкова. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, харків'янина покарали в суді за публікацію проросійських дописів у Facebook.

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