В Харькове будут судить коллаборантов, работавших на оккупационную полицию

Военнослужащий военной полиции ВС РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Червонозаводской райсуд Харькова будет заочно судить четырех коллаборантов, которые сотрудничали с российской армией во время оккупации Харьковской области. Они работали в рядах оккупационной полиции.

Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

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Следствие установило, что в июле прошлого года 40-летний мужчина стал "командиром взвода патрульной службы" так называемого оккупационного Купянского управления внутренних дел. Этот орган должен был подавить противодействие гражданских военной оккупации, насаждать образ жизни в России и проводить карательные операции против тех, кто не поддержал действия российских военных.

Один из подозреваемых. Источник: Харьковская областная прокуратура

Один из подозреваемых. Источник: Харьковская областная прокуратура

Один из подозреваемых. Источник: Харьковская областная прокуратура

Один из подозреваемых. Источник: Харьковская областная прокуратура 1/4 _ 4

К работе мужчина привлек еще троих соучастников. Его 30-летний знакомый перешел в его взвод, еще двое были водителями. Коллаборанты охотились на участников АТО, бойцов ВСУ, полицейских, нацгвардейцев и проукраинских граждан. Кроме того, они выискивали у населения оружие, чтобы передать его российским солдатам, патрулировали город и вместе с оккупантами дежурили на блокпостах.

Все четыре обвиняются в организованной коллаборационной деятельности и в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, что ранее в Харьковской области уже разоблачили еще двух коллаборантов, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и стали "стражами порядка". Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Также в Чугуеве состоялся суд над бывшей чиновником мэрии Волчанская, которая сотрудничала с оккупантами в период оккупации города. Суд назначил ей пять лет лишения свободы.