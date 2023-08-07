В Харькове будут судить предпринимателя, наложившего бизнес по восприятию окупантов

Местный житель сидит на лестнице магазина в городе Купянск (фото иллюстративный). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Предприниматель во время оккупации города Купянск вступил в "дружеские" отношения с оккупантами и активно занимался общей хозяйственной деятельностью. Мужчине грозит уголовная ответственность за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, после вторжения ВС РФ на территорию города Купянск местный предприниматель установил дружеские связи с представителями оккупационной администрации, незаконно захватившими власть в городе.

Обвиняемый осуществлял хозяйственную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором — оккупанты предоставили ему разрешение на открытие торговой точки при условии дальнейшей уплаты процентов из полученной прибыли.

"Приспособленец продавал местному населению продукты питания, бытовую химию российского и белорусского производства, а также производства так называемой ЛНР", — пишут правоохранители.

Фото обвиняемого коллаборанта. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Купянской окружной прокуратурой Харьковской области был подготовлен и передан в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время коллаборант находится под стражей. Дело в его отношении будет рассматривать Червонозаводской районный суд г. Харькова.

Напомним, что на Харкищине двух эксполицейских ждет суд, из-за работы противника .

Также мы писали о том, что в Харькове будут судить очередного приспешника оккупантов, который прятал горючее для российской техники от украинской аэроразведки . Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.