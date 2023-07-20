В Харькове и области начинают открываться новые бизнесы

Официант обслуживает посетителей. Фото: Кравс Евгений / УНИАН

В Харьковской области постепенно восстанавливается экономика. С начала текущего года в Харьковской области почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственные дела.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

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После полномасштабного вторжения, почти 80% бизнеса в регионе испытали перемещение в западные области страны. Однако после сентябрьского контрнаступления Вооруженных сил Украины и деоккупации практически всей территории региона начался процесс возвращения и возобновления работы предприятий в Харьковской области. По словам Евгения Иванова, после сильного спада и массовой релокации промышленности из Харьковской области в 2022 году, с 2023 года темпы восстановления экономики выше, чем прогнозировалось.

"Задача областной военной администрации — это не только восстановление, восстановление нашей области, но и создание рабочих мест, возвращение предприятий в наш регион. Помощь предприятиям возобновить свою работу", — отметил заместитель председателя Харьковской ОВА.

Кроме того, в Харьковской области ежемесячно увеличивается количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей на около 10%. Почти 8 000 предпринимателей успешно начали свои дела в различных областях, таких как парикмахерские, салоны красоты, сервисы технического обслуживания автомобилей и другие услуги. Часть этих ФЛП — предприниматели, переехавшие с деоккупированных территорий региона в Харьков. Этот положительный результат достигнут, в том числе, благодаря доступному кредитованию.

"У нас продолжает работать программа кредитования "5-7-9%". Благодаря плодотворному сотрудничеству с первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко нам удалось наладить работу этой программы для аграриев и бизнеса Харьковщины. Сейчас наш регион занимает 6 место в Украине по количеству таких выданных кредитов", — добавил Евгений Иванов.

Напомним, что в Харькове уменьшили арендную плату за землю для тех, чье имущество пострадало в результате войны.

Также мы писали о том, что с начала этого года более 5 тысяч предпринимателей Харькова прекратили свою деятельность. Также некоторые владельцы бизнесов перевозят их в другие города и меняют свой налоговый адрес в другую область.