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У Харкові та області починають відкриватись нові бізнеси

20 липня 2023 17:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові та області починають відкриватись нові бізнеси
Офіціант обслуговує відвідувачів. Фото: Кравс Євгеній / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківській області поступово відновлюється економіка. З початку поточного року на Харківщині майже 8 тисяч підприємців відкрили власні справи.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

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Після повномасштабного вторгнення майже 80% бізнесу в регіоні зазнав переміщення до західних областей країни. Однак після вересневого контрнаступу Збройних сил України та деокупації практично всієї території регіону, розпочався процес повернення і відновлення роботи підприємств на Харківщині. За словами Євгена Іванова, після сильного спаду і масової релокації промисловості з Харківської області у 2022 році, з 2023 року темпи відновлення економіки — вищі, ніж прогнозувалося.

"Завдання обласної військової адміністрації — це не лише відновлення, відбудова нашої області, але й створення робочих місць, повернення підприємств у наш регіон. Допомога підприємствам поновити свою роботу", — зазначив заступник голови Харківської ОВА.

Крім того, на Харківщині щомісяця збільшується кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на близько 10%. Майже 8 000 підприємців успішно розпочали свої справи в різних сферах, таких як перукарні, салони краси, сервіси технічного обслуговування автомобілів та інші послуги. Частина з цих ФОПів — підприємці, які переїхали з деокупованих територій регіону до Харкова. Цей позитивний результат досягнуто, зокрема, завдяки доступному кредитуванню.

"У нас продовжує працювати програма кредитування "5-7-9%". Завдяки плідній співпраці з першим віцепрем'єр-міністром — міністром економіки України Юлією Свириденко нам вдалося налагодити роботу цієї програми для аграріїв та бізнесу Харківщини. Нині наш регіон посідає 6 місце в Україні по кількості таких виданих кредитів", — додав Євген Іванов.

Нагадаємо, що у Харкові зменшили орендну плату за землю для тих, чиє майно постраждало внаслідок війни. 

Також ми писали про те, що від початку цього року понад 5 тисяч підприємців Харкова припинили свою діяльність. Також деякі власники бізнесів перевозять їх до інших міст та змінюють свою податкову адресу на іншу область.

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