У Харкові зменшили орендну плату за землю для тих чиє майно постраждало внаслідок війни

Зруйнований торговельно-розважального центр у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

За земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об'єкти нерухомого майна, зменшено суму орендної плати та земельного податку на 2023 рік. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 14 липня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Про це повідомляє Харківській міський голова Ігор Терехов.

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Оренда землі

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, залежно від обсягу та характеру ушкоджень користувачі землі платитимуть від 1 до 70% сум орендної плати та земельного податку. Це стосується як фізичних осіб, так і підприємців.

Згідно з рішенням, користувачів звільняють від сплати 30%, якщо об'єкт має незначні ушкодження, та від 70% – за наявності ушкоджень середньої тяжкості. Якщо ж внаслідок руйнувань об'єкт став непридатним для використання за цільовим призначенням, користувачі платитимуть лише 1% суми, передбаченої договором оренди.

"Це підтримка підприємців та індустрії міста Харкова. Я зустрічався з нашими підприємцями, і ми це все ретельно обговорили. Тому прошу проголосувати та підтримати бізнес у ці скрутні часи", — зазначив Ігор Терехов.

Як повідомили у Департаменті земельних відносин, на сьогоднішній день надійшло близько 650 заявок про пошкодження комерційного майна.

Також було ухвалено рішення про звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за 2022 рік (для фізичних осіб – за період з 1 січня до 31 грудня, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – з 1 березня по 31 грудня). Крім того, депутати проголосували за звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які тимчасово використовуються українськими військовими.

"Вважаю ці пільги необхідними, виправданими і абсолютно справедливими для Харкова в умовах повномасштабної війни", — заявив харківський міський голова.

Нагадаємо, що від початку цього року понад 5 тисяч підприємців Харкова припинили свою діяльність. Також деякі власники бізнесів перевозять їх до інших міст та змінюють свою податкову адресу на іншу область.

Також ми писали про те, що Харківська область не входить до переліку територій активних бойових дій з 24 лютого 2022 року, хоча частина регіону була окупована, а місто переживає постійні ворожі атаки.