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В Харькове и области вчера раздавались взрывы — из-за атак врага погибли три человека

18 мая 2024 10:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия обстреливала Харьковщину 17 мая
Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Харьковщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики за прошедшие сутки в очередной раз обстреливали Харьковскую область. В частности, в областном центре из-за вчерашней атаки погибли три человека.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Так, россияне вчера обстреляли Шевченковский район Харькова, в результате чего возник пожар. Сообщают о трех погибших и 31 раненом.

В 17:00 враг нанес удар с РСЗО по селу Липцы Харьковского района — повреждено частное домовладение, ранение получил 53-летний мужчина.

В 12:30 оккупанты сбросили авиационную бомбу на пгт Купянск-Узловой: частично разрушено здание административного корпуса больницы, повреждены многоэтажные дома и детсад и ранена одна женщина.

Наступление на Харьковскую область

На Харьковском направлении враг дважды попытался прорвать оборону украинских войск в направлениях Глубокое-Липцы и Бугруватка-Старица, однако Силы обороны контролируют ситуацию и ведут штурмовые действия в отдельных районах. ВСУ пытаются улучшить тактическое положение и
проводят мероприятия по прочесу местности.

В частности, в районе Волчанска украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

А на Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом — украинские подразделения успешно отразили три вражеских атаки, продолжаются три боевых столкновения на направлениях Кисловка-Ивановка и Крохмальное-Берестово.

Эвакуация гражданских

Из Чугуевского района эвакуировали 2 726 местных жителей, из Харьковского 4 037 человек, из Богодуховского 118 и 3 026 человек эвакуировали волонтеры. В общей сложности удалось вывезти 9 907 человек из населенных пунктов Харьковщины.

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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения Синегубова

Ранее в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

Кроме того, из Волчанска спасателям, полиции и волонтерам удалось вывезти уже около 2 500 человек.

Харьков
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Харьковская область
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