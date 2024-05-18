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У Харкові та області вчора лунали вибухи — через атаки ворога загинуло троє людей

18 травня 2024 10:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія обстрілювала Харківщину 17 травня
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом минулої доби вчергове обстрілювали Харківську область. Зокрема, в обласному центрі через вчорашню атаку загинули три людини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Так, росіяни вчора обстріляли Шевченківський район Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. Повідомляють про трьох загиблих та 31 пораненого. 
 
О 17:00 ворог завдав удару з РСЗВ по селу Липці Харківського району — пошкоджене приватне домоволодіння, поранення отримав 53-річний чоловік. 

О 12:30 окупанти скинули авіаційну бомбу на смт Куп'янськ-Вузловий: частково зруйновано будівлю адміністративного корпусу лікарні, пошкоджено багатоповерхові будинки та дитсадок й поранено одну жінку. 

Наступ на Харківську область

На Харківському напрямку ворог двічі спробував прорвати оборону українських військ на напрямках Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця, однак Сили оборони контролюють ситуацію й ведуть штурмові дії в окремих районах. ЗСУ намагаються покращити тактичне положення й
проводять заходи з прочісування місцевості.

Зокрема, у районі Вовчанська українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

А на Купʼянському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом — українські підрозділи успішно відбили три ворожі атаки, тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка-Іванівка і Крохмальне-Берестове.

Евакуація цивільних

Наразі з Чугуївського району евакуювали 2726 місцевих жителів, з Харківського 4037 особи, з Богодухівського 118 та 3026 людей евакуювали волонтери. Загалом вдалося вивезти 9907 людей з населених пунктів Харківщини.

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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Раніше у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

Крім того, з Вовчанська рятувальникам, поліції та волонтерам вдалося вивезти вже близько 2500 людей.

Харків
евакуація
поліція
Харківська область
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волонтери
рятувальники
війна в Україні

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