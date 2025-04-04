В Харькове разбирают завалы после атаки беспилотника 3 апреля — фото и видео

Экстренные службы на месте разбора завалов в Харькове в Новобаварском районе. Фото: Новини.LIVE

В Новобаварском районе Харькова продолжаются спасательные работы после ночной атаки российских войск. Из-под завалов разрушенного двухэтажного дома уже достали тела четырех погибших: двух мужчин, женщины и ребенка.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Евгений Василенко в комментарии Новини.LIVE.

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Спасатели уточняют, что окончательно установить личности погибших смогут только после экспертизы, поскольку тела получили значительные повреждения.

"Окончательные данные по установлению личностей выяснят правоохранители после экспертизы, потому что тела настолько изуродованы, что от них остались только остатки",- сообщил Евгений Василенко.

Спасательные работы. Фото: Новини.LIVE

Руины дома. Фото: Новини.LIVE

Вид на квартиру. Фото: Новини.LIVE

Разрушения в доме. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

От взрыва вынесло двери. Фото: Новини.LIVE

Разбор завалов дома. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере 35 человек. Часть из них находится в больницах с травмами различной степени тяжести.

Операция по разбору завалов продолжается, спасатели работают непрерывно. В районе удара зафиксированы значительные разрушения.

Напомним, вечером в четверг, 3 апреля, Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Дрон попал в двухэтажный дом.

Представитель Харьковской областной прокуратуры заявил, что Россия изменила тактику атак, сделав их еще более жестокими против гражданских.

По последним данным количество жертв возросло до пяти человек — в больнице от полученных травм от прилета дрона умер 88-летний мужчина.