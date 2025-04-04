У Харкові розбирають завали після атаки безпілотника 3 квітня — фото та відео

Екстрені служби на місці розбору завалів у Харкові в Новобаварському районі. Фото: Новини.LIVE

У Новобаварському районі Харкова тривають рятувальні роботи після нічної атаки російських військ. З-під завалів зруйнованого двоповерхового будинку вже дістали тіла чотирьох загиблих: двох чоловіків, жінки та дитини.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко в коментарі Новини.LIVE.

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Рятувальники уточнюють, що остаточно встановити особи загиблих зможуть лише після експертизи, оскільки тіла зазнали значних ушкоджень.

"Остаточні дані щодо встановлення особистостей з’ясують правоохоронці після експертизи, бо тіла настільки понівечені, що від них залишилися лише рештки", — повідомив Євген Василенко.

Рятувальні роботи. Фото: Новини.LIVE

Руїни будинку. Фото: Новини.LIVE

Вид на квартиру. Фото: Новини.LIVE

Руйнування в оселі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Від вибуху винесло двері. Фото: Новини.LIVE

Розбір завалів будинку. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 35 людей. Частина з них перебуває в лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості.

Операція з розбору завалів триває, рятувальники працюють безперервно. У районі удару зафіксовані значні руйнування.

Нагадаємо, ввечері у четвер, 3 квітня, Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Дрон влучив у двоповерховий будинок.

Речник Харківської обласної прокуратури заявив, що Росія змінила тактику атак, зробивши їх ще жорстокішими проти цивільних.

За останніми даними кількість жертв зросла до п'яти осіб — у лікарні від отриманих травм від прильоту дрона помер 88-річний чоловік.