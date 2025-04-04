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У Харкові триває розбір завалів будинку після атаки БпЛА — фото

4 квітня 2025 11:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Харкові розбирають завали після атаки безпілотника 3 квітня — фото та відео
Екстрені служби на місці розбору завалів у Харкові в Новобаварському районі. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Новобаварському районі Харкова тривають рятувальні роботи після нічної атаки російських військ. З-під завалів зруйнованого двоповерхового будинку вже дістали тіла чотирьох загиблих: двох чоловіків, жінки та дитини. 

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко в коментарі Новини.LIVE.

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Рятувальники уточнюють, що остаточно встановити особи загиблих зможуть лише після експертизи, оскільки тіла зазнали значних ушкоджень.

"Остаточні дані щодо встановлення особистостей з’ясують правоохоронці після експертизи, бо тіла настільки понівечені, що від них залишилися лише рештки", — повідомив Євген Василенко. 

  • Розбір завалів Харків
    Рятувальні роботи. Фото: Новини.LIVE
  • Новобаварський прильот
    Руїни будинку. Фото: Новини.LIVE
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    Вид на квартиру. Фото: Новини.LIVE
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    Руйнування в оселі. Фото: Новини.LIVE
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    Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
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    Від вибуху винесло двері. Фото: Новини.LIVE
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    Розбір завалів будинку. Фото: Новини.LIVE
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 35 людей. Частина з них перебуває в лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості.

Операція з розбору завалів триває, рятувальники працюють безперервно. У районі удару зафіксовані значні руйнування.

Нагадаємо, ввечері у четвер, 3 квітня, Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Дрон влучив у двоповерховий будинок. 

Речник Харківської обласної прокуратури заявив, що Росія змінила тактику атак, зробивши їх ще жорстокішими проти цивільних. 

За останніми даними кількість жертв зросла до п'яти осіб — у лікарні від отриманих травм від прильоту дрона помер 88-річний чоловік. 

Харків ДСНС обстріли війна в Україні атака БпЛА
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