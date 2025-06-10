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Главная Харьков В Харькове продолжается суд из-за избиения работником ТЦК учителя

В Харькове продолжается суд из-за избиения работником ТЦК учителя

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 15:41
Избиение учителя работником ТЦК — в Харькове продолжается судебное заседание
Судебное заседание в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове во вторник, 10 июня, началось судебное заседание по делу об избиении учителя истории работником территориального центра комплектования. Инцидент произошел 11 мая.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко из зала суда.

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Сегодня на судебное заседание прибыл обвиняемый. На прошлом заседании работника ТЦК не было, поскольку его защитник был на другом судебном процессе. Кроме того, фигурант находился на службе.

Адвокат работника ТЦК отказался комментировать инцидент с избиением учителя истории.

У защитника обвиняемого спросили, действительно ли военнослужащий находился на службе.

"Это лишь слухи. Мы не планируем на них реагировать. Есть доказательства, что мой подзащитный несет военную службу. Все документы — справки, подтверждения — уже переданы суду. Давать четкий ответ журналистам мы не планируем", — отметил адвокат.

Компенсация из-за избиения

Прокурор Сергей Яковенко рассказал, что пострадавший требует от работника ТЦК компенсацию в размере 300 тысяч гривен.

Кроме того, фигурант должен возместить расходы на юридическую помощь в размере 21 тысячи гривен.

Напомним, 4 июня в Харькове состоялось судебное заседание из-за избиения учителя работником ТЦК. Однако его перенесли из-за отсутствия обвиняемого и его защитника.

А драка произошла еще 11 мая. В сети публиковали видео инцидента.

драка суд учителя Харьков компенсация ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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