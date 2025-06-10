Побиття вчителя працівником ТЦК — у Харкові триває судове засідання

Судове засідання в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у вівторок, 10 червня, розпочалося судове засідання у справі про побиття вчителя історії працівником територіального центру комплектування. Інцидент стався 11 травня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко із залу суду.

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Сьогодні на судове засідання прибув обвинувачений. На минулому засіданні працівника ТЦК не було, оскільки його захисник був на іншому судовому процесу. Крім того, фігурант перебував на службі.

Адвокат працівника ТЦК відмовився коментувати інцидент із побиттям вчителя історії.

У захисника обвинуваченого запитали, чи справді військовослужбовець перебував на службі.

"Це лише чутки. Ми не плануємо на них реагувати. Є докази, що мій підзахисний несе військову службу. Усі документи — довідки, підтвердження — вже передані суду. Давати чітку відповідь журналістам ми не плануємо", — зазначив адвокат.

Компенсація через побиття

Прокурор Сергій Яковенко розповів, що постраждалий вимагає від працівника ТЦК компенсацію в розмірі 300 тисяч гривень.

Крім того, фігурант повинен відшкодувати витрати на правничу допомогу у розмірі 21 тисячі гривень.

Нагадаємо, 4 червня у Харкові відбулося судове засідання через побиття вчителя працівником ТЦК. Однак його перенесли через відсутність обвинуваченого та його захисника.

А бійка сталася ще 11 травня. У мережі публікували відео інциденту.