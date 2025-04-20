В одной из многоэтажек в результате взрыва начался пожар

Полиция и ГСЧС на месте взрыва в Харькове по улице Библика. Фото: ГСЧС

В Харькове в одной из многоэтажек по улице Библика прогремел взрыв. В результате возник пожар, а семерым пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких.

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Согласно информации, среди пострадавших - трое несовершеннолетних. У травмированных диагностировали преимущественно ожоги и отравление чадом. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Гладких отметил, что информацию о взрыве и пожаре в ГСЧС города получили в 22:11. Известно, что одна из квартир полностью выгорела, но точная причина взрыва и возгорания пока неизвестна - их установят специалисты.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время тушения пожара пострадали двое лесников. Пожарный автомобиль лесного хозяйства подорвался на взрывчатке.

Также в субботу вечером, 19 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Отметим, что именно сегодня Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии".