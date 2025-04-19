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У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо

19 квітня 2025 21:35
Євтушенко Аліна - редактор
У Харкові вибухи — що відомо
Дим внаслідок вибуху. Фото: ДСНС/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

У суботу ввечері, 19 квітня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Зазначимо, що саме сьогодні Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я".

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи у Харкові 19 квітня — що відомо

У суботу ввечері, 19 квітня, потужні вибухи пролунали у Харкові.

"У Харкові було чутно вибух", — повідомив міський голова Терехов.

Згодом стало відомо, що звуки вибухів не пов'язані з атакою чи будь-якими іншими військовими діями.

"Звук, який було чутно у місті, не повʼязаний з військовими діями — повідомляє наш ситуаційний центр", — написав Терехов.

Харків вибух
Скриншот повідомлення Терехова/Telegram

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 18 квітня кількість постраждалих зросла до 120. Зокрема, внаслідок ракетного обстрілу одна людина загинула.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову балістичними ракетами.

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