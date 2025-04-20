В одній з багатоповерхівок в результаті вибуху почалась пожежа

Поліція та ДСНС на місці вибуху у Харкові по вулиці Біблика. Фото: ДСНС

У Харкові в одній з багатоповерхівок по вулиці Біблика пролунав вибух. В результаті виникла пожежа, а сімом постраждалим знадобилась допомога медиків.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких.

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Згідно з інформацією, серед потерпілих — троє неповнолітніх. У травмованих діагностували переважно опіки та отруєння чадом. Пацієнтів у тяжкому стані немає.

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