В одній з багатоповерхівок в результаті вибуху почалась пожежа

У Харкові в багатоповерхівці пролунав вибух — що відомо
20 квітня 2025 23:11
Поліція та ДСНС на місці вибуху у Харкові по вулиці Біблика. Фото: ДСНС
У Харкові в одній з багатоповерхівок по вулиці Біблика пролунав вибух. В результаті виникла пожежа, а сімом постраждалим знадобилась допомога медиків.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких.
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Що відомо на цей момент
Згідно з інформацією, серед потерпілих — троє неповнолітніх. У травмованих діагностували переважно опіки та отруєння чадом. Пацієнтів у тяжкому стані немає.
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