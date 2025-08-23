Звездное небо в Харькове включили - что известно

В Харькове в честь Дня города засияло "Звездное небо" — видео
В центре Харькова, который сегодня, 23 августа, отмечает День города, включили "Звездное небо". Иллюминация расположена на Сумской улице.
Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE.
Что известно об иллюминации "Звездное небо"
Также сегодня во время открытия иллюминации горожане спели гимн Украины.
Украшение на улице Сумской установили в декабре 2019 года над проезжей частью к Новому году. Его стоимость составила почти 18 миллионов гривен.
В феврале 2020 года было решено, что после праздников инсталляции не будут разбирать. Инсталляция энергосберегающая и недорогая в обслуживании.
На время полномасштабной войны подсветку выключили, однако вернули ровно год назад — 23 августа 2024 года.
Напомним, сегодня Харьков празднует День города. Городу-герою исполняется 371 год.
Празднование Дня города, Дня Государственного флага и Дня Независимости в Харькове пройдут на территории метрополитена из соображений безопасности. Из-за этого могут быть временные ограничения в работе некоторых из станций метро.
Ранее сообщалось, что в Харькове открыли новую интересную цветочную локацию.
Читайте Новини.LIVE!