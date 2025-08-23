Видео
Главная Харьков В Харькове в честь Дня города засияло "Звездное небо" — видео

В Харькове в честь Дня города засияло "Звездное небо" — видео

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 21:48
Звездное небо в Харькове включили - что известно
Иллюминация "Звездное небо". Фото: Новости.LIVE

В центре Харькова, который сегодня, 23 августа, отмечает День города, включили "Звездное небо". Иллюминация расположена на Сумской улице.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE.

Читайте также:

Что известно об иллюминации "Звездное небо"

Также сегодня во время открытия иллюминации горожане спели гимн Украины.

Украшение на улице Сумской установили в декабре 2019 года над проезжей частью к Новому году. Его стоимость составила почти 18 миллионов гривен.

В феврале 2020 года было решено, что после праздников инсталляции не будут разбирать. Инсталляция энергосберегающая и недорогая в обслуживании.

На время полномасштабной войны подсветку выключили, однако вернули ровно год назад — 23 августа 2024 года.

Напомним, сегодня Харьков празднует День города. Городу-герою исполняется 371 год.

Празднование Дня города, Дня Государственного флага и Дня Независимости в Харькове пройдут на территории метрополитена из соображений безопасности. Из-за этого могут быть временные ограничения в работе некоторых из станций метро.

Ранее сообщалось, что в Харькове открыли новую интересную цветочную локацию.

города Харьков видео уличное освещение праздник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
