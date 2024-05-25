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В Харькове внутри гипермаркета, в который попали россияне, могло быть 200 человек, — Терехов

25 мая 2024 17:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове внутри гипермаркета, в который попали россияне, могло быть 200 человек, — Терехов
Попадания по гипермаркету в Харькове. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове россияне попали в гипермаркет. К моменту попадания внутри здания могло быть до 200 человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 25 мая.

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В Харькове внутри гипермаркета, в который попали россияне, могло быть 200 человек, — Терехов - фото 1
Мэр Харькова Игорь Терехов на месте попадания. Фото: скриншот

Попадания по гипермаркету в Харькове

"Внутри гипермаркета могло быть около 200 человек", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сейчас на месте происшествия находятся спасатели. Также есть правоохранители, фиксирующие последствия очередного российского преступления против мирного населения.

Терехов дополнительно подчеркнул, что россияне стреляют исключительно по гражданским объектам. Среди их мишеней нет военных целей.

Ранее мы рассказывали, что россияне в субботу, 25 мая, ударили по Харькову. Сейчас известно о двух погибших и 11 пострадавших. Оккупанты попали в строительный гипермаркет.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.

война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
жертвы

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