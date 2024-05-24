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Удар Росії по Харкову — до флешмобу на підтримку друкарні приєдналися західні політики

24 травня 2024 00:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Флешмоб на підтримку друкарні у Харкові, яку знищила Росія
Наслідки ракетного удару Росії по харківській друкарні. Фото: ДСНС
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

До флешмобу на підтримку харківського видавництва, по якому Росія вдарила ракетами, долучилися посли західних країн. Також люди з різних куточків світу поширюють дописи про нищівний удар російських військ по Харкову. 

Про це свідчать дописи, які дипломати поширили у соцмережах у четвер, 23 травня. 

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Посол Німеччини Мартін Єгер опублікував на чорному фоні короткий допис: "Vivat Харків".

Посол Німеччини Мартін Єгер підтримав Харків
Скриншот Twitter/Martin Jaeger

Британський посол Мартін Гарріс написав у Twitter (X), що Росія влучила у харківську друкарню, і українці після цього влаштували у мережі флешмоб на підтримку видавництва Vivat.

Британський посол Мартін Гарріс підтримав харківську друкарню
Скриншот Twitter/Martin Harris

На що Росія перетворила харківську друкарню показав на своїй сторінці у Twitter (X) Посол Австрії Арад Бенкьо.

Посол Австрії Арад Бенкьо показав кадри зруйноваї друкарні у Харкові
Скриншот Twitter/Arad Benkö

"Я тримаю примірник своєї книги "Вторгнення" на знак солідарності з українським видавцем Vivat. Сьогодні вранці Росія атакувала друкарню Vivat у Харкові. Колеги загинули та отримали поранення. Мої співчуття. Купуйте Vivat та книги інших українських видавництв. Не дайте перемогти російському фашизму", — написав у соцмережі Британський журналіст Люк Гардінґ.  

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Скриншот Twitter/Luke Harding

Нагадаємо, вранці у четвер, 23 травня, Росія здійснила масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки по місту загинули семеро людей, державна друкарня повністю знищена. Пізніше стало відомо, що Кремль атакував друкарню ракетами С-300

війна
російські війська
Харків
обстріли
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