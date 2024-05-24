Флешмоб на підтримку друкарні у Харкові, яку знищила Росія

Удар Росії по Харкову — до флешмобу на підтримку друкарні приєдналися західні політики
До флешмобу на підтримку харківського видавництва, по якому Росія вдарила ракетами, долучилися посли західних країн. Також люди з різних куточків світу поширюють дописи про нищівний удар російських військ по Харкову.
Про це свідчать дописи, які дипломати поширили у соцмережах у четвер, 23 травня.
Всесвітній флешмоб солідарності з Харковом та Україною
Посол Німеччини Мартін Єгер опублікував на чорному фоні короткий допис: "Vivat Харків".
Британський посол Мартін Гарріс написав у Twitter (X), що Росія влучила у харківську друкарню, і українці після цього влаштували у мережі флешмоб на підтримку видавництва Vivat.
На що Росія перетворила харківську друкарню показав на своїй сторінці у Twitter (X) Посол Австрії Арад Бенкьо.
"Я тримаю примірник своєї книги "Вторгнення" на знак солідарності з українським видавцем Vivat. Сьогодні вранці Росія атакувала друкарню Vivat у Харкові. Колеги загинули та отримали поранення. Мої співчуття. Купуйте Vivat та книги інших українських видавництв. Не дайте перемогти російському фашизму", — написав у соцмережі Британський журналіст Люк Гардінґ.
Нагадаємо, вранці у четвер, 23 травня, Росія здійснила масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки по місту загинули семеро людей, державна друкарня повністю знищена. Пізніше стало відомо, що Кремль атакував друкарню ракетами С-300.
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