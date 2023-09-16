В Харькове взрывы: россияне обстреливают город
В Харькове раздались взрывы. В настоящее время город находится под обстрелом российской армии.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" — написал Синегубов.
Игорь Терехов также призвал всех жителей соблюдать осторожность.
"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", — отметил мэр города.
Сколько ударов зафиксировано
Обновлено 11:22. Синегубов сообщает о минимум четырех ударах по Харькову.
"Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!" — подчеркнул он.
Напомним, 11 сентября российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.