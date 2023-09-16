В Харькове взрывы: россияне обстреливают город

Взрывы. Иллюстративное фото: google.com

В Харькове раздались взрывы. В настоящее время город находится под обстрелом российской армии.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" — написал Синегубов.

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Игорь Терехов также призвал всех жителей соблюдать осторожность.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", — отметил мэр города.

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Сколько ударов зафиксировано

Обновлено 11:22. Синегубов сообщает о минимум четырех ударах по Харькову.

"Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!" — подчеркнул он.

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Напомним, 11 сентября российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.