Ярмарка возможностей для ветеранов в Харькове - что известно о событии

Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 мая, в Харькове состоялась Ярмарка возможностей для ветеранов, внутренне перемещенных лиц и молодежи. Во время мероприятия все желающие имели возможность пообщаться с работодателями Харьковщины.

Об этом информирует корреспондентка Новини.LIVE.

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Во время Ярмарки возможностей участники мероприятия имели возможность пообщаться с работодателями Харьковской области, получить индивидуальные советы по профессиональному развитию. А также принять участие в интерактивных сессиях и воркшопах.

Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

К Ярмарке возможностей также присоединились ведущие высшие учебные заведения региона. Участие в мероприятии принял и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как сообщил Новини.LIVE руководитель ОВА, мероприятие объединило ключевых стейкхолдеров — работодателей, университеты, военных и ветеранов.

Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Должны ввести все возможные механизмы, чтобы ветераны были успешными не только на поле боя, но и в гражданской жизни. В частности, уже наработана программа компенсации 50% стоимости обучения для них за средства областного бюджета", — рассказал Синегубов.

Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 28 мая российские войска массированно дронами атаковали пригород Харькова.

Ранее мы информировали, что ночью 28 мая жители Харькова слышали мощные взрывы.