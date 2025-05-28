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В Харькове состоялась Ярмарка возможностей для ветеранов — фото

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Дата публикации 28 мая 2025 15:04
Ярмарка возможностей для ветеранов в Харькове - что известно о событии
Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 мая, в Харькове состоялась Ярмарка возможностей для ветеранов, внутренне перемещенных лиц и молодежи. Во время мероприятия все желающие имели возможность пообщаться с работодателями Харьковщины.

Об этом информирует корреспондентка Новини.LIVE.

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Ярмарка возможностей в Харькове — подробности и фото

Во время Ярмарки возможностей участники мероприятия имели возможность пообщаться с работодателями Харьковской области, получить индивидуальные советы по профессиональному развитию. А также принять участие в интерактивных сессиях и воркшопах.

Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

К Ярмарке возможностей также присоединились ведущие высшие учебные заведения региона. Участие в мероприятии принял и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как сообщил Новини.LIVE руководитель ОВА, мероприятие объединило ключевых стейкхолдеров — работодателей, университеты, военных и ветеранов.

Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Должны ввести все возможные механизмы, чтобы ветераны были успешными не только на поле боя, но и в гражданской жизни. В частности, уже наработана программа компенсации 50% стоимости обучения для них за средства областного бюджета", — рассказал Синегубов.

Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарка возможностей в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 28 мая российские войска массированно дронами атаковали пригород Харькова.

Ранее мы информировали, что ночью 28 мая жители Харькова слышали мощные взрывы.

ветераны Олег Синегубов Харьков ВПЛ возможности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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