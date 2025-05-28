Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Харків У Харкові відбувся Ярмарок можливостей для ветеранів — фото

У Харкові відбувся Ярмарок можливостей для ветеранів — фото

Ua en ru
Дата публікації: 28 травня 2025 15:04
Ярмарок можливостей для ветеранів у Харкові — що відомо про подію
Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 травня, у Харкові відбувся Ярмарок можливостей для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та молоді. Під час заходу всі охочі мали можливість поспілкуватися з роботодавцями Харківщини.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ярмарок можливостей у Харкові — подробиці та фото

Під час Ярмарку можливостей учасники заходу мали змогу поспілкуватися з роботодавцями Харківської області, отримати індивідуальні поради щодо професійного розвитку. А також взяти участь в інтерактивних сесіях і воркшопах.

Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

До Ярмарку можливостей також долучилися провідні заклади вищої освіти регіону. Участь у заході взяв і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомив Новини.LIVE керівник ОВА, захід об’єднав ключових стейкхолдерів — роботодавців, університети, військових і ветеранів.

Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Маємо запровадити всі можливі механізми, щоб ветерани були успішними не лише на полі бою, а й у цивільному житті. Зокрема, вже напрацьовано програму компенсації 50% вартості навчання для них за кошти обласного бюджету", — розповів Синєгубов.

Ярмарок можливостей у Харкові
Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у ніч проти 28 травня російські війська масовано дронами атакували передмістя Харкова.

Раніше ми інформували, що вночі 28 травня жителі Харкова чули потужні вибухи.

ветерани Олег Синєгубов Харків ВПО можливості
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /