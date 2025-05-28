Ярмарок можливостей для ветеранів у Харкові — що відомо про подію

Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 травня, у Харкові відбувся Ярмарок можливостей для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та молоді. Під час заходу всі охочі мали можливість поспілкуватися з роботодавцями Харківщини.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE.

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Під час Ярмарку можливостей учасники заходу мали змогу поспілкуватися з роботодавцями Харківської області, отримати індивідуальні поради щодо професійного розвитку. А також взяти участь в інтерактивних сесіях і воркшопах.

Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

До Ярмарку можливостей також долучилися провідні заклади вищої освіти регіону. Участь у заході взяв і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомив Новини.LIVE керівник ОВА, захід об’єднав ключових стейкхолдерів — роботодавців, університети, військових і ветеранів.

Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Маємо запровадити всі можливі механізми, щоб ветерани були успішними не лише на полі бою, а й у цивільному житті. Зокрема, вже напрацьовано програму компенсації 50% вартості навчання для них за кошти обласного бюджету", — розповів Синєгубов.

Ярмарок можливостей у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у ніч проти 28 травня російські війська масовано дронами атакували передмістя Харкова.

Раніше ми інформували, що вночі 28 травня жителі Харкова чули потужні вибухи.