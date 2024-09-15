ЛГБТК+ Прайд в Харькове - как прошло мероприятие

В Харькове прошел ЛГБТ-автопробег с участием военных — каждая из колонн символизировала призыв
В Харькове в воскресенье, 15 сентября, состоялся шестой в истории "ХарьковПрайд". В этом году он прошёл в автомобильном формате.
Об этом сообщили организаторы происшествия в Instagram.
ХарьковПрайд-2024
В Харькове колонны из 13 автомобилей и при участии около 60 человек проехали одним из главных проспектов. Таким образом, они напомнили о необходимости обеспечения прав человека, а также международной поддержки для защиты и восстановления Харькова.
"Марш длился 30 минут, а общий маршрут составил 5 километров. Мы выбрали такой формат, чтобы сделать марш безопаснее в контексте вызовов полномасштабной войны", — говорится в сообщении.
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
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Авто Прайд в Харькове. Фото: Instagram/kharkivpride
Также к АвтоПрайду присоединился и отдельный автомобиль с ЛГБТК+ военными — важно показать то, что в армии тоже есть представители сообщества. Приходящие на марш являются голосом тех, кто выполняет боевые задачи и тех, кого уже нет в живых.
Каждая из колонн представляла определенный призыв к органам власти и международным партнерам, в частности:
- Верховная Рада Украины — принять законопроекты об усилении ответственности за преступления на почве нетерпимости №5488 и об институте регистрируемых партнерств №9103;
- городские и областные власти Харькова — направить бюджетные средства в поддержку ВСУ вместо ценных эстетических конструкций и ремонтных работ;
- европейские страны — помочь защитить небо над Харьковом современными системами противовоздушной обороны.
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