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У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик

15 вересня 2024 23:54
Євгенія Брюховецька - редактор
ЛГБТК+ Прайд у Харкові - як пройшов захід
ХарківПрайд. Фото: Instagram/Kharkivpride
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові у неділю, 15 вересня, відбувся шостий в історії "ХарківПрайд". Цього року він пройшов у автомобільному форматі.

Про це повідомили організатори події в Instagram.

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У Харкові колони з 13 автівок та за участі приблизно 60 людей проїхали одним з головних проспектів. Таким чином вони нагадали про необхідність забезпечення прав людини, а також міжнародної підтримки для захисту та відновлення Харкова.

"Марш тривав 30 хвилин, а загальний маршрут склав 5 кілометрів. Ми обрали такий формат, щоб зробити марш якомога безпечнішим у контексті викликів повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.

  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 1
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 2
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 3
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 4
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 5
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 6
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 7
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 8
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
  • У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик - фото 9
    Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride
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Також до АвтоПрайду долучилася й окрема автівка з ЛГБТК+ військовими — важливо показати те, що в армії теж є представники спільноти. Ті, хто приходять на марш, є голосом тих, хто виконує бойові задачі та тих, кого вже немає в живих.

Кожна з колон представляла певний заклик до органів влади та міжнародних партнерів, зокрема:

  • Верховну Раду України — прийняти законопроєкти про посилення відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості №5488 та про інститут реєстрованих партнерств №9103;
  • міську та обласну владу Харкова — спрямувати бюджетні кошти на підтримку ЗСУ замість коштовних естетичних конструкцій та ремонтних робіт;
  • європейські країни — допомогти захистити небо над Харковом сучасними системами протиповітряної оборони.
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Скриншот допису Kharkivpride
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Скриншот допису Kharkivpride

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