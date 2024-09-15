ЛГБТК+ Прайд у Харкові - як пройшов захід

ХарківПрайд. Фото: Instagram/Kharkivpride

У Харкові у неділю, 15 вересня, відбувся шостий в історії "ХарківПрайд". Цього року він пройшов у автомобільному форматі.

Про це повідомили організатори події в Instagram.

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У Харкові колони з 13 автівок та за участі приблизно 60 людей проїхали одним з головних проспектів. Таким чином вони нагадали про необхідність забезпечення прав людини, а також міжнародної підтримки для захисту та відновлення Харкова.

"Марш тривав 30 хвилин, а загальний маршрут склав 5 кілометрів. Ми обрали такий формат, щоб зробити марш якомога безпечнішим у контексті викликів повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride

Автомобільний Прайд у Харкові. Фото: Instagram/kharkivpride 1 / 9





Також до АвтоПрайду долучилася й окрема автівка з ЛГБТК+ військовими — важливо показати те, що в армії теж є представники спільноти. Ті, хто приходять на марш, є голосом тих, хто виконує бойові задачі та тих, кого вже немає в живих.

Кожна з колон представляла певний заклик до органів влади та міжнародних партнерів, зокрема:

Верховну Раду України — прийняти законопроєкти про посилення відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості №5488 та про інститут реєстрованих партнерств №9103;

міську та обласну владу Харкова — спрямувати бюджетні кошти на підтримку ЗСУ замість коштовних естетичних конструкцій та ремонтних робіт;

європейські країни — допомогти захистити небо над Харковом сучасними системами протиповітряної оборони.

Скриншот допису Kharkivpride