В Харькове из-под завалов в доме, в который попала авиабомба, достали тело женщины

В результате атаки на Харьков погибла женщина — ее тело достали из-под завалов
15 сентября 2024 21:30
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Российские войска в воскресенье, 15 сентября, нанесли авиаудары по Харькову. В результате пострадал 41 человек, из-под завалов извлекли тело погибшей.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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"К сожалению, погибла одна женщина. Спасатели деблокировали ее с девятого этажа дома", — говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что правоохранители работают над идентификацией тела.
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