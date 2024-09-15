В Харькове из-под завалов в доме, в который попала авиабомба, достали тело женщины

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска в воскресенье, 15 сентября, нанесли авиаудары по Харькову. В результате пострадал 41 человек, из-под завалов извлекли тело погибшей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Авиаудар по Харькову 15 сентября

"К сожалению, погибла одна женщина. Спасатели деблокировали ее с девятого этажа дома", — говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что правоохранители работают над идентификацией тела.