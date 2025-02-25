В Харькове открыли место памяти погибших жителей Кулиничей — фото

Место памяти погибших жителей Кулиничей. Фото: Новини.LIVE

В Харькове во вторник, 25 февраля, открыли место памяти погибших жителей Кулиничей. На мероприятии присутствовал мэр Игорь Терехов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Место памяти погибших жителей Кулиничей

В Кулиничах отдали дань уважения местным жителям, погибшим в результате полномасштабного вторжения России.

Место памяти погибших жителей Кулиничей. Фото: Новини.LIVE

Место памяти погибших жителей Кулиничей. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые положили свою жизнь ради того, чтобы мы жили, чтобы Украина была целостным государством. Наш святой долг — помнить и бороться, пока не наступит мир", — подчеркнул Терехов.

Место памяти погибших жителей Кулиничей. Фото: Новини.LIVE

В самом начале полномасштабного вторжения Кулиничи, как и большинство окрестных территорий Харькова, стали мишенью для вражеских обстрелов.

Место памяти погибших жителей Кулиничей. Фото: Новини.LIVE

Каждый из героев, чье имя выгравировано на Аллее памяти, был участником спецопераций и погиб, выполняя боевые задачи на разных фронтах Украины.

Напомним, 26 февраля армия РФ нанесла удары управляемыми бомбами по Золочевской громаде Харьковской области.

Также 22 февраля в Харькове состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Десятки людей вышли на улицы с плакатами.