У Харкові відкрили місце памʼяті загиблих жителів Кулиничів — фото

У Харкові відкрили меморіал на честь загиблих мешканців Кулиничів
У Харкові у вівторок, 25 лютого, відкрили місце памʼяті загиблих жителів Кулиничів. На заході був присутній мер Ігор Терехов.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Місце памʼяті загиблих жителів Кулиничів
У Кулиничах віддали шану місцевим жителям, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
"Сьогодні ми віддаємо шану людям, які поклали своє життя заради того, щоб ми жили, щоб Україна була цілісною державою. Наш святий обовʼязок — пам’ятати та боротися, поки не настане мир", — наголосив Терехов.
На самому початку повномасштабного вторгнення Кулиничі, як і більшість навколишніх територій Харкова, стали мішенню для ворожих обстрілів.
Кожен з героїв, чиє ім’я викарбувано на Алеї пам’яті, був учасником спецоперацій і загинув, виконуючи бойові завдання на різних фронтах України.
Нагадаємо, 26 лютого армія РФ завдала ударів керованими бомбами по Золочівській громаді Харківської області.
Також 22 лютого у Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Десятки людей вийшли на вулиці з плакатами.
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