У Харкові відкрили місце памʼяті загиблих жителів Кулиничів — фото

Місце пам’яті загиблих жителів Кулиничів. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у вівторок, 25 лютого, відкрили місце памʼяті загиблих жителів Кулиничів. На заході був присутній мер Ігор Терехов.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Місце памʼяті загиблих жителів Кулиничів

У Кулиничах віддали шану місцевим жителям, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Місце пам’яті загиблих жителів Кулиничів. Фото: Новини.LIVE

Місце пам’яті загиблих жителів Кулиничів. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні ми віддаємо шану людям, які поклали своє життя заради того, щоб ми жили, щоб Україна була цілісною державою. Наш святий обовʼязок — пам’ятати та боротися, поки не настане мир", — наголосив Терехов.

Місце пам’яті загиблих жителів Кулиничів. Фото: Новини.LIVE

На самому початку повномасштабного вторгнення Кулиничі, як і більшість навколишніх територій Харкова, стали мішенню для ворожих обстрілів.

Місце пам’яті загиблих жителів Кулиничів. Фото: Новини.LIVE

Кожен з героїв, чиє ім’я викарбувано на Алеї пам’яті, був учасником спецоперацій і загинув, виконуючи бойові завдання на різних фронтах України.

Нагадаємо, 26 лютого армія РФ завдала ударів керованими бомбами по Золочівській громаді Харківської області.

Також 22 лютого у Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Десятки людей вийшли на вулиці з плакатами.