В Харькове возобновили движение некоторых троллейбусов и трамваев — по каким маршрутам уже курсируют
В Харькове специалисты продолжают работу по возобновлению движения электротранспорта. В частности, во вторник, 16 апреля, на маршруты вышли некоторые троллейбусы и трамваи.
Об этом сообщил городской совет.
Возобновление движения транспорта в Харькове
"Сегодня, 16 апреля, на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А", — говорится в сообщении.
А трамваи №3 курсируют по сокращенной схеме — от разворотного круга "Вокзал" до разворотного круга "Новожаново".
В то же время троллейбусы №11 и 27 пока не курсируют.
Напомним, в результате обстрелов энергетических объектов в Харькове наблюдается увеличенный спрос на бензин.
Также военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE рассказал, нужно ли эвакуировать часть населенных пунктов Харьковщины.
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