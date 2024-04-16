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В Харькове возобновили движение некоторых троллейбусов и трамваев — по каким маршрутам уже курсируют

16 апреля 2024 12:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове возобновили движение некоторых троллейбусов и трамваев — по каким маршрутам уже курсируют
Троллейбус в Харькове. Фото: izvestia.kharkov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове специалисты продолжают работу по возобновлению движения электротранспорта. В частности, во вторник, 16 апреля, на маршруты вышли некоторые троллейбусы и трамваи.

Об этом сообщил городской совет.

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"Сегодня, 16 апреля, на линии вышли троллейбусы №12, 18 и трамваи №16 и 16А", — говорится в сообщении.

А трамваи №3 курсируют по сокращенной схеме — от разворотного круга "Вокзал" до разворотного круга "Новожаново".

В то же время троллейбусы №11 и 27 пока не курсируют.

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Скриншот поста горсовета

Напомним, в результате обстрелов энергетических объектов в Харькове наблюдается увеличенный спрос на бензин.

Также военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE рассказал, нужно ли эвакуировать часть населенных пунктов Харьковщины.

Харьков
электроэнергия
транспорт
обстрелы
энергетика

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