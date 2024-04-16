Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові відновили рух деяких тролейбусів і трамваїв — на яких маршрутах вже курсують arrow

У Харкові відновили рух деяких тролейбусів і трамваїв — на яких маршрутах вже курсують

16 квітня 2024 12:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові відновили рух деяких тролейбусів і трамваїв — на яких маршрутах вже курсують
Тролейбус в Харкові. Фото: izvestia.kharkov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові фахівці продовжують роботу з відновлення руху електротранспорту. Зокрема, у вівторок, 16 квітня, на маршрути вийшли деякі тролейбуси та трамваї. 

Про це повідомила міська рада.

Читайте також:

Відновлення руху транспорту в Харкові

"Сьогодні, 16 квітня, на лінії вийшли тролейбуси № 12, 18 і трамваї №16 та 16А", — йдеться у повідомленні.

А трамваї №3 курсують за скороченою схемою — від розворотного кола "Вокзал" до розворотного кола "Новожанове". 

Водночас тролейбуси №11 і 27 поки що не курсують.

null
Скриншот допису міськради

Нагадаємо, внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів в Харкові спостерігається збільшений попит на бензин.

Також військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE розповів, чи потрібно евакуювати частину населених пунктів Харківщини.

Харків
електроенергія
транспорт
обстріли
енергетика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем