У Харкові відновили рух деяких тролейбусів і трамваїв — на яких маршрутах вже курсують
У Харкові фахівці продовжують роботу з відновлення руху електротранспорту. Зокрема, у вівторок, 16 квітня, на маршрути вийшли деякі тролейбуси та трамваї.
Про це повідомила міська рада.
Відновлення руху транспорту в Харкові
"Сьогодні, 16 квітня, на лінії вийшли тролейбуси № 12, 18 і трамваї №16 та 16А", — йдеться у повідомленні.
А трамваї №3 курсують за скороченою схемою — від розворотного кола "Вокзал" до розворотного кола "Новожанове".
Водночас тролейбуси №11 і 27 поки що не курсують.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів в Харкові спостерігається збільшений попит на бензин.
Також військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE розповів, чи потрібно евакуювати частину населених пунктів Харківщини.
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