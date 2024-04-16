У Харкові відновили рух деяких тролейбусів і трамваїв — на яких маршрутах вже курсують

Тролейбус в Харкові. Фото: izvestia.kharkov

У Харкові фахівці продовжують роботу з відновлення руху електротранспорту. Зокрема, у вівторок, 16 квітня, на маршрути вийшли деякі тролейбуси та трамваї.

Про це повідомила міська рада.

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"Сьогодні, 16 квітня, на лінії вийшли тролейбуси № 12, 18 і трамваї №16 та 16А", — йдеться у повідомленні.

А трамваї №3 курсують за скороченою схемою — від розворотного кола "Вокзал" до розворотного кола "Новожанове".

Водночас тролейбуси №11 і 27 поки що не курсують.

Скриншот допису міськради

Нагадаємо, внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів в Харкові спостерігається збільшений попит на бензин.

Також військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE розповів, чи потрібно евакуювати частину населених пунктів Харківщини.