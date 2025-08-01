В центре Харькова обнаружили подземелье — работают историки и краеведы

В Харькове обнаружили подземелье — Терехов раскрыл детали
В центре Харькова, в сквере "Стрелка", обнаружили подземелье. К изучению уже привлекли краеведов и историков.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Подземелье в центре Харькова
"Образовался такой провал, который в сквере "Стрелка". Мы сейчас будем раскапывать, мы привлекли сюда краеведов харьковских, историков для того, чтобы они оценили, что это такое, потому что здесь идут подземные коммуникации", — рассказал Терехов.
По его словам, если это будет представлять историческую ценность для города Харькова, то сделают проект, чтобы люди могли видеть историю. Мэр подчеркнул, что пока невозможно сказать о сроках, поскольку речь идет об истории. Специалисты поднимут архивы, раскопают и узнают, что это было.
Сейчас уже есть несколько версий:
- старый водопровод,
- рыбная площадь или рынок, который существовал еще до ХХ века.
"Сегодня невозможно сказать, что вызвало обвал. Вы помните, что у нас был ураган, у нас постоянно обстрелы, оползни", — добавил Терехов.
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