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Главная Харьков В Харькове обнаружили подземелье — Терехов раскрыл детали

В Харькове обнаружили подземелье — Терехов раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:08
В центре Харькова обнаружили подземелье — работают историки и краеведы
Подземелье в Харькове. Фото: t.me/citykharkivua

В центре Харькова, в сквере "Стрелка", обнаружили подземелье. К изучению уже привлекли краеведов и историков.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Образовался такой провал, который в сквере "Стрелка". Мы сейчас будем раскапывать, мы привлекли сюда краеведов харьковских, историков для того, чтобы они оценили, что это такое, потому что здесь идут подземные коммуникации", — рассказал Терехов.

Підземелля в Харкові
Подземелье в Харькове. Фото: t.me/citykharkivua

По его словам, если это будет представлять историческую ценность для города Харькова, то сделают проект, чтобы люди могли видеть историю. Мэр подчеркнул, что пока невозможно сказать о сроках, поскольку речь идет об истории. Специалисты поднимут архивы, раскопают и узнают, что это было.

У центрі Харкова виявили підземелля
Подземелье в Харькове. Фото: t.me/citykharkivua

Сейчас уже есть несколько версий:

  • старый водопровод,
  • рыбная площадь или рынок, который существовал еще до ХХ века.

"Сегодня невозможно сказать, что вызвало обвал. Вы помните, что у нас был ураган, у нас постоянно обстрелы, оползни", — добавил Терехов.

Напомним, жители Харькова рассказали, готовы ли открывать собственный бизнес во время войны.

Ранее директор Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Иван Сокол рассказал, сколько нужно времени на разминирование Харьковщины.

земля Харьков история Игорь Терехов археологи
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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