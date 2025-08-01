У центрі Харкова виявили підземелля — працюють історики та краєзнавці

Підземелля в Харкові. Фото: t.me/citykharkivua

У центрі Харкова, у сквері "Стрілка", виявили підземелля. До вивчення вже долучили краєзнавців та істориків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Підземелля в центрі Харкова

"Утворився такий провал, який у сквері "Стрілка". Ми зараз будемо розкопувати, ми долучили сюди краєзнавців харківських, істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке, бо тут прокладені підземні комунікації", — розповів Терехов.

Підземелля в Харкові. Фото: t.me/citykharkivua

За його словами, якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то зроблять проєкт, аби люди могли бачити історію. Мер наголосив, що наразі неможливо сказати про терміни, оскільки йдеться про історію. Фахівці підіймуть архіви, розкопають та дізнаються, що це було.

Підземелля в Харкові. Фото: t.me/citykharkivua

Наразі вже є декілька версій:

старий водогін,

рибна площа або ринок, який існував ще до ХХ століття.

"Сьогодні неможливо сказати, що спричинило обвал. Ви памʼятаєте, що у нас був буревій, у нас постійно обстріли, зсуви ґрунту", — додав Терехов.

Нагадаємо, мешканці Харкова розповіли, чи готові відкривати власний бізнес під час війни.

Раніше директор Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації Іван Сокол розповів, скільки потрібно часу на розмінування Харківщини.