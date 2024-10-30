Ученый из Харькова помогал россиянам модернизировать Шахеды — фото

Задержанный ученый из Харькова. Фото: СБУ

В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала 72-летнего ученого, сотрудничавшего с военно-промышленным комплексом России. Мужчина разрабатывал чертежи для модернизации дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 30 октября.

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По сообщению спецслужбы, ученый совершенствовал двигатели и катапультные установки к дронам "Шахед" и передавал свои разработки знакомому — директору российского завода, производящему компоненты для беспилотников.

В СБУ отметили, что для связи с россиянами харьковчанин использовал электронную почту и мессенджер, маскируя работу под научные исследования в области БпЛА. Он также привлек к проекту бывшего студента, который после начала войны переехал в Россию и работает над дронами для российской армии.

"В ходе обысков у ученого изъяты компьютерная техника, мобильный телефон и флэш-носители с доказательствами работы в пользу РФ. Ему сообщено о подозрении в пособничестве агрессору. Мужчине грозит до 12 лет заключения", — говорится в сообщении.

Катапультная установка. Фото: СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, которые передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Харьковской области женщина публично отрицала осуществление вооруженной агрессии Россией против Украины и ждала повторной оккупации своего населенного пункта.