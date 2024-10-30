Вчений з Харкова допомагав росіянам модернізувати Шахеди — фото

Затриманий науковець з Харкова. Фото: СБУ

У Харкові контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала 72-річного науковця, який співпрацював з військово-промисловим комплексом Росії. Чоловік розробляв креслення для модернізації дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в середу, 30 жовтня.

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За повідомленням спецслужби, вчений удосконалював двигуни та катапультні установки до дронів "Шахед" й передавав свої розробки знайомому — директору російського заводу, що виготовляє компоненти для безпілотників.

В СБУ зазначили, що для зв’язку з росіянами харків’янин використовував електронну пошту та месенджер, маскуючи роботу під наукові дослідження в галузі БпЛА. Він також залучив до проєкту колишнього студента, який після початку війни переїхав до Росії та працює над дронами для російської армії.

"Під час обшуків у вченого вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ. Йому повідомлено про підозру в пособництві агресору. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Катапультна установка. Фото: СБУ

Раніше Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також ми писали про те, що на Харківщині жінка публічно заперечувала здійснення збройної агресії Росією проти України та чекала повторної окупації свого населеного пункту.